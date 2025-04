Nächster Bayern-Schock! Musiala humpelt vom Platz

Das Verletzungspech des FC Bayern wird immer schlimmer! Nach den zahlreichen Ausfällen in der Verteidigung erwischte es beim Auswärtssieg in Augsburg (3:1) jetzt auch noch Dribbelkünstler Jamal Musiala .

Der Mittelfeldstar verletzte sich in der 53. Minute ohne Einwirkung des Gegners. Musiala lief Augsburgs Finn Dahmen an und versuchte, einen langen Ball des Torhüters im Sprung zu blocken.

Bei der Landung schoss es dem 22-Jährigen dann direkt in den linken Oberschenkel. Musiala schrie vor Schmerz auf und setzte sich auf den Boden. In der nächsten Unterbrechung wurde er nach kurzer Untersuchung gleich ausgewechselt, für ihn kam Thomas Müller in die Partie.