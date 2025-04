Bayern-Star Davies packt aus: "Ich wälzte mich vor Schmerzen herum"

Für Alphonso Davies ist die Saison nach einem Kreuzbandriss, den sich der Bayern-Star bei der kanadischen Nationalmannschaft zuzog , vorzeitig beendet. Nun gab der 24-Jährige in einem Twitch-Stream persönliche Einblicke zum Moment seiner Verletzung.

„Ich wurde von außen an meinem rechten Fuß getroffen. Mein Fuß blieb im Rasen stecken, dabei verdrehte ich ihn“, schilderte Davies die bittere Szene aus dem Spiel um Platz 3 der CONCACAF Nations League gegen die USA .

In der sechsten Minute hatte Davies seinen Körper geschickt zwischen Ball und Gegenspieler Patrick Agyemang gebracht, der ihn jedoch foulte. Der Linksverteidiger ging zu Boden und griff sich sofort ans rechte Knie.

Davies: „Mein ganzes Bein war taub“

Seinen Knöchel habe er in diesem Moment nicht bewegen können, dieser sei komplett steif gewesen. Nach einer kurzen Behandlungspause kehrte Davies dennoch auf das Spielfeld zurück: „Offensichtlich schießt das Adrenalin in deinen Körper. Nach einer Weile dachte ich, jetzt geht es mir etwas besser.“

Doch beim darauffolgenden Eckball wurde Davies klar, dass es so nicht weitergeht. „Körperlich konnte ich mich nicht bewegen. Mental dachte ich, dass ich meinen Gegenspieler noch einholen kann. Aber mein Körper sagte: ‚Das geht auf gar keinen Fall.‘“

So setzte er sich erneut auf den Boden und musste schließlich in der 12. Minute ausgewechselt werden. „Ich sagte, dass ich so nicht weiterspielen kann“, schilderte Davies.