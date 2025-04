Bericht: Musiala fällt lange aus

SPORT1 05.04.2025 • 12:13 Uhr Schlimme Nachrichten für den FC Bayern. Die Diagnose gibt Gewissheit, dass Jamal Musiala länger ausfallen wird. Der Bayern-Star kann sich aber noch an einen kleinen Hoffnungsschimmer klammern.

Viel schlimmer hätte es für den FC Bayern kaum kommen können: Jamal Musiala wird nach seiner beim 3:1-Sieg in Augsburg zugezogenen Verletzung für lange Zeit ausfallen.

Der Bayern-Star hat sich einen Muskelbündelriss im hinteren, linken Oberschenkel zugezogen. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des deutschen Rekordmeisters.

Laut Sky wird Musiala damit bis zu acht Wochen ausfallen, was ein herber Rückschlag für die Münchner im Kampf um die Meisterschaft und im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand wäre.

Musiala hofft aber wohl, gerade noch rechtzeitig für ein mögliches Champions-League-Finale zurückzukehren.

FC Bayern: Musiala schreit vor Schmerzen

Der Mittelfeldstar hatte sich beim Spiel in Augsburg in der 53. Minute ohne Einwirkung des Gegners verletzt. Musiala lief Augsburgs Finn Dahmen an und versuchte, einen langen Ball des Torhüters im Sprung zu blocken.

Bei der Landung schoss es dem 22-Jährigen dann direkt in den linken Oberschenkel. Musiala schrie vor Schmerz auf und setzte sich auf den Boden. In der nächsten Unterbrechung wurde er nach kurzer Untersuchung gleich ausgewechselt, für ihn kam Thomas Müller in die Partie.