Borussia Dortmund: Bekommt Haller doch noch eine Chance?

Curdt Blumenthal 19.04.2025 • 22:19 Uhr Sébastien Haller hat sich nach seiner Krebserkrankung zurückgekämpft, bei Borussia Dortmund war für ihn in dieser Saison aber kein Platz. Dafür zeigt der Ivorer bei seiner zweiten Ausleihe sein Können. Wie geht es mit ihm weiter?

Gibt es für Sébastien Haller bei Borussia Dortmund doch noch ein Happy End? Nach einem schwierigen Jahr scheint der Angreifer beim FC Utrecht wieder zu alter Stärke zurückzufinden – und bringt sich damit womöglich für eine baldige Rückkehr zum BVB ins Gespräch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 30-Jährige ist aktuell an seinen früheren Klub in die niederländische Eredivisie ausgeliehen und sorgt dort seit seiner Ankunft im Winter für Furore.

BVB-Leihgabe Haller kommt wieder in Fahrt

Schon bei seinem Debüt am 12. Januar ließ der Ivorer seine Klasse aufblitzen: Gegen Feyenoord Rotterdam gewann Haller unmittelbar nach seiner Einwechslung ein wichtiges Kopfballduell, das in eine Ecke und die spätere Führung mündete.

Kurze Zeit später bereitete er den entscheidenden zweiten Treffer mit einer sehenswerten Flanke vor. Die niederländische Presse feierte eine „goldene Rückkehr“ – auch die Fans gerieten ins Schwärmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Seither setzt sich das kleine Comeback-Märchen fort. Im Pokalspiel gegen Waalwijk Mitte Januar traf Haller nur 22 Sekunden nach seiner Einwechslung und verwandelte später auch noch souverän einen Elfmeter zum 2:1-Sieg.

Lob für Haller: „Er strotzt vor Energie“

Auch in der Liga trägt er immer häufiger entscheidend zum Spiel bei – zuletzt am vergangenen Wochenende mit einem sehenswerten Hackentreffer beim 3:1 gegen Groningen.

Utrecht-Trainer Ron Jans zeigt sich begeistert vom ehemaligen Bundesliga-Torjäger: „Sébastien war sehr wichtig für uns. Er strotzt vor Energie und lässt die Mannschaft besser spielen“, sagte der Coach dem Algemeen Dagblad.

Er habe Haller auch in einer schwierigen Phase vertraut – und wurde belohnt. Inzwischen stehen vier Tore und eine Vorlage in 14 Einsätzen zu Buche, hinzu kommen zwei Scorerpunkte für die Elfenbeinküste in der Länderspielpause.

{ "placeholderType": "MREC" }

Verletzung beförderte Haller aufs Abstellgleis

Die jüngsten Entwicklungen um Haller dürften auch in Dortmund nicht unbemerkt bleiben. Der Ivorer wurde in der Hinrunde noch erfolglos zum CD Leganés ausgeliehen, nachdem er beim BVB nach der erfolgreichen Heilung seiner Krebserkrankung nicht mehr an frühere Leistungen anknüpfen konnte.

Beim Afrika-Cup führte er sein Heimatland zwar noch zum Titel, zog sich aber eine Sprunggelenksverletzung zu, die ihn letztlich beim BVB auf das Abstellgleis beförderte.

Über den Umweg Leganes, wo Haller bei neun Einsätzen ohne einen einzigen Scorerpunkt blieb, ging es zurück in die alte Heimat Utrecht. Hier hatte der Angreifer bis 2017 gespielt, bevor er zu Eintracht Frankfurt wechselte und dort für Furore sorgte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Ex-Klub in den Niederlanden scheint Haller nun die nötige Spielpraxis, das Vertrauen und die Form gefunden zu haben, um perspektivisch auch beim BVB wieder eine Rolle zu spielen. Schließlich steht er dort noch bis Sommer 2026 unter Vertrag.

Kommt Haller zur Klub-WM zurück?

Eine Rückkehr zum Saisonende gilt als wahrscheinlich – nicht zuletzt mit Blick auf die Klub-WM im Sommer. Dortmund könnte dort einen weiteren physisch starken und international erfahrenen Stürmer neben Serhou Guirassy gut gebrauchen.

Wie die WAZ berichtet, überlege der BVB, Haller bereits im Sondertransferfenster vom 1. bis 10. Juni zurückzuholen, um ihn dann beim Turnier in den USA einsetzen zu können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob Haller langfristig wieder in Dortmund Fuß fassen kann oder vielleicht doch in Utrecht bleibt, ist offen. Utrechts Coach Jans wünscht sich zwar einen Verbleib, kennt aber die finanziellen Hürden: „Ich würde ihn gerne behalten, aber wenn man weiß, was er verdient, sind die Chancen nicht groß. Aber die Tür ist nicht ganz zu“, sagte Jans dem Algemeen Dagblad.