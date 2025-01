Haller-Märchen setzt sich fort

Die Rückkehr von Sébastien Haller ist endgültig geglückt: Der BVB-Stürmer, der aktuell an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht ausgeliehen ist, benötigte am Mittwochabend lediglich 22 Sekunden, um für seinen neuen Verein zu treffen. Kurz vor Schluss verwandelte der Ivorer auch noch einen Elfmeter und schoss seine Mannschaft damit zum Sieg.

Hallers Einwechslung machte sich prompt bezahlt und er traf nach Vorlage von Eintracht-Frankfurt-Leihgabe Paxten Aaronson zum Ausgleich (46.). Nach VAR-Eingriff bekam Utrecht in der 80. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Haller trat an und verwandelte souverän ins rechte untere Eck.

Haller sorgt erneut für Furore

Bereits bei seinem Einstand hatte Haller für Furore gesorgt . Beim 2:1-Erfolg bei Feyenoord Rotterdam war der 30-Jährige ebenfalls eingewechselt worden - und hatte sofort entscheidend agiert. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung gewann er ein Kopfballduell, das in einer Ecke resultierte - die Niklas Versterlund zum zwischenzeitlichen 1:0 einköpfen sollte.

Die niederländische Zeitung De Telegraaf sprach von einer „Goldenen Rückkehr“ des Stürmers, der in der ersten Hälfte der Saison noch in Spanien meist auf der Bank saß.

„Das Märchen wurde fünf Minuten noch besser“, heißt es in dem Bericht weiter, als der zweite Utrecht-Treffer gegen Rotterdam beschrieben wurde. Haller ließ seinen Gegenspieler Gernot Trauner an der Seitenlinie stehen und flankte mit viel Übersicht in den Strafraum, Aaronson vollendete.