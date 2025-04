Bundesliga: Bayern-Gala! Aber Meisterschaft vertagt

Der FC Bayern München siegt souverän gegen Mainz 05 und kann am nächsten Spieltag aus eigener Kraft Deutscher Meister werden. Thomas Müller absolviert gegen die Rheinhessen sein 500. Bundesligaspiel.

Der FC Bayern München hat sich gegen Mainz 05 keine Blöße gegeben und einen Matchball um die Deutsche Meisterschaft erspielt. Die Münchner feierten am Samstag einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg und können in der nächsten Woche mit einem Sieg bei RB Leipzig die Deutsche Meisterschaft perfekt machen.

Leroy Sané (27.), Michael Olise (40.) und Eric Dier (84.) trafen für den FC Bayern. Kurz vor Ende feierte auch noch Thomas Müller seinen 500. Einsatz in einem Bundesligaspiel , die Ikone erhielt bei seiner Einwechslung Standing Ovations.

Sané eröffnet in Halbzeit eins

Auf der anderen Seite näherte sich Leroy Sané dem ersten Treffer des Tages an, seinen Fernschuss lenkte Robin Zentner mit den Fingerspitzen über den Kasten (11.). Ein paar Minuten später machte es Sané dann besser: Der 29-Jährige kam auf Höhe des Elfmeterpunktes an den Ball und schloss mit seinem schwächeren rechten Fuß gegen die Laufrichtung Zentners zum 1:0 ab (27.).

Kane fehlt gelbgesperrt in Leipzig

In der Folge bauten die Bayern ihre Dominanz aus - und stockten noch vor der Pause das Ergebnis auf: Konrad Laimer bediente Michael Olise, der auf Höhe des Sechzehners von rechts in die Mitte zog und ins kurze Eck traf (40.). Kurz vor der Halbzeit handelte sich Harry Kane noch eine Gelbe Karte ein - seine Fünfte, mit der er in Leipzig fehlen wird.