Müller vor 500. Spiel - aber zunächst auf der Bank

Bayern Münchens Ikone Thomas Müller steht am Samstagnachmittag gegen den FSV Mainz 05 vor seinem 500. Spiel in der Fußball-Bundesliga. Trainer Vincent Kompany verzichtet in der Startformation allerdings zunächst auf den 35-Jährigen, der unter der Woche wegen einer Erkrankung kurzfristig im Training gefehlt hatte.