Bundesliga: BVB-Star vor Rückkehr

Das Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona verpasste Emre Can angeschlagen. Für das wichtige Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach steht der Kapitän aber wohl wieder zur Verfügung.

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund ! Wie der Klub am Samstag mitteilte, sind Emre Can und Carney Chukwuemeka vor dem richtungsweisenden Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (ab 17:30 Uhr im Liveticker) wieder auf den Rasen zurückgekehrt.

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten konnte BVB-Kapitän Can das komplette Mannschaftstraining absolvieren. Beide Spieler hatten zuletzt angeschlagen nicht zur Verfügung gestanden und das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona verpasst.

Vor dem Spiel gegen Barcelona hatte Can über muskuläre Probleme im Adduktorenbereich geklagt. Chukwuemeka hatte wegen eines Schlags auf den Oberschenkel gefehlt.

Am Sonntag empfängt der BVB Mönchengladbach im heimischen Signal Iduna Park. Mit einem Sieg könnten die Westfalen an den Fohlen in der Tabelle vorbeiziehen.