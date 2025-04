Bundesliga heute: FC Bayern - Mainz LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 26.04.2025 • 12:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern greift nach dem Meistertitel: Kann der deutsche Rekordmeister sich die Schale am 31. Spieltag im Heimspiel gegen den FSV Mainz sichern?

Das Team von Trainer Vincent Kompany ist auf Schützenhilfe angewiesen. Nur bei einem Patzer von Titelverteidiger Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg könnt es schon heute zum großen Triumph reichen.

Starke Bayern-Bilanz gegen Mainz

Der FC Bayern München geht mit beeindruckender Heimstärke in das heutige Duell gegen den 1. FSV Mainz 05 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Unter der Leitung von Trainer Vincent Kompany haben die Bayern ihre letzten sieben Bundesliga-Heimspiele gegen Mainz gewonnen, was die längste Heimsieges-Serie gegen einen aktuellen Bundesligisten darstellt.

Besonders eindrucksvoll war der 8:1-Erfolg im letzten Heimspiel gegen Mainz. Mit 72 Punkten nach 30 Spielen hat der FC Bayern bereits genauso viele Zähler gesammelt wie in der gesamten Vorsaison. Zudem hat die Mannschaft in dieser Saison die wenigsten Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert und stellt die beste Zweikampfquote der Liga.

Der 1. FSV Mainz 05, unter der Führung von Trainer Bo Henriksen, hat zuletzt eine schwierige Phase durchlaufen und blieb erstmals in fünf Bundesliga-Spielen in Folge sieglos. Trotz dieser Durststrecke präsentiert sich die Mainzer Defensive stark und hat in der zweiten Halbzeit die wenigsten Gegentore der Liga kassiert.

Insgesamt stellt Mainz die drittbeste Abwehr der Bundesliga. Jae-Sung Lee, der in der Hinrunde gegen Bayern einen Doppelpack erzielte, hat kürzlich seinen persönlichen Torrekord eingestellt und könnte erneut eine Schlüsselrolle spielen.

Individuelle Klasse: Kane und Olise im Fokus

Im Fokus der Bayern-Offensive stehen Harry Kane und Michael Olise. Kane hat in seinen ersten 60 Bundesliga-Spielen bemerkenswerte 60 Tore erzielt und könnte der erste Spieler werden, der in seinen ersten beiden Saisons in der Bundesliga jeweils Torschützenkönig wird. Michael Olise beeindruckt mit elf Assists, einem Ligabestwert, und ist damit der erfolgreichste Neuzugang des FC Bayern in dieser Hinsicht seit James Rodriguez in der Saison 2017/18. Beide Spieler könnten entscheidend dazu beitragen, die Heimsieges-Serie gegen Mainz fortzusetzen.

Thomas Müller: Ein Meilenstein in der Bundesliga

Thomas Müller steht vor einem besonderen Meilenstein in seiner Karriere: seinem 500. Bundesliga-Spiel, alle für den FC Bayern München. Damit würde er als vierter Spieler diese Marke für einen Verein erreichen, nach Charly Körbel, Manfred Kaltz und Michael Lameck. Müller ist nicht nur ein Symbol für Konstanz und Erfolg, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Bayern-Mannschaft, die heute gegen Mainz auf dem Platz steht. Sein Jubiläumsspiel könnte ihm und seinem Team zusätzlichen Ansporn geben, die beeindruckende Heimbilanz gegen Mainz weiter auszubauen.

Wird FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

