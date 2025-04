Bundesliga-Legende verwundert! "Warum rennt Sané plötzlich doppelt so viel?"

SPORT1 11.04.2025 • 07:57 Uhr Der FC Bayern will wohl mit Leroy Sané verlängern. Eine Bundesliga-Legende findet deutliche Worte und rät dem FCB davon ab.

Klartext in Richtung FC Bayern und Leroy Sané! Fredi Bobic, ehemaliger Bundesliga-Star und langjähriger Funktionär, hat mit einer Ansage auf die Berichte reagiert, wonach der FCB den Vertrag mit dem Offensivspieler verlängern wolle. Bobic rät dem deutschen Rekordmeister von dieser Idee ab.

„Ich würde es nicht machen“, sagte Bobic bei „Triple - der Schüttflix Fußballtalk“ auf Sky.

Laut den Berichten bietet der deutsche Rekordmeister dem 29-Jährigen eine Verlängerung um weitere drei Jahre an, laut Sky beinhaltet der neue Vertrag ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro - inklusive Boni könnte dieses auf 14 bis 16 Millionen Euro ansteigen. Zum jetzigen Zeitpunkt soll Sané 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Für Bobic ist der deutsche Nationalspieler das Geld nicht wert. Er ist vor allem von den vergangenen Spielzeiten von Sané enttäuscht - trotz des aktuellen Aufwärtstrends. „Wenn ein Spieler einen Fünfjahresvertrag hat, warum rennt er im letzten Vertragsjahr plötzlich doppelt so viel wie vorher?“, ist Bobic vor allem die Einstellung des 29-Jährigen negativ aufgefallen.

Sané? „Er hat es nicht abgeliefert“

Bobic, der unter anderem in leitender Funktion beim VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC war, stören die Schwankungen in Sanés Leistungen: „Ich hab immer gesagt, dass ich ein Fan von Leroy Sane bin, was seine Fähigkeiten betrifft. Aber in den entscheidenden Spielen sehe ich ihn leider nicht, auch nicht gegen Inter Mailand.“

Gehe man die fünf Jahre seit Sanés Ankunft in München durch, so müsse man feststellen: „Das, was er abgeliefert hat, ist nicht das, wofür er geholt wurde. Er hat alle Anlagen, aber er hat es nicht abgeliefert. Wir reden immer noch von viel Geld, das darf man nicht vergessen.“