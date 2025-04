Can voller Vertrauen: "Greifen an für die Champions League"

Borussia Dortmund schlägt die Kraichgauer in einem wilden Spiel. Ein Ziel scheint plötzlich wieder in Reichweite.

Nach dem umstrittenen Last-Minute-Sieg bei der TSG Hoffenheim gab Dortmunds Kapitän Emre Can in aller Deutlichkeit die Marschroute für den Endspurt aus. "Wir greifen jetzt an für die Champions League", sagte der 31-Jährige nach dem 3:2 (1:0): "Das ist unser Ziel. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir wollen nächstes Jahr nicht international und keine Champions League spielen. Wir haben einiges nachzuholen, wir haben einiges vermasselt diese Saison, deswegen brauchen wir jeden Punkt."