"Schwäbe und Urbig: Das kann man sich nicht ausdenken"

Erich Rutemöller war in verschiedenen Rollen beim 1. FC Köln und dem DFB eine prägende Figur des deutschen Fußballs. Im SPORT1-Interview spricht er über seine bewegte Karriere, die Gegenwart beim FC und Dinge, die ihm am modernen Fußball stören.

Vor dem Heimspiel seines Herzensklubs am Samstagabend gegen Hertha BSC hat Rutemöller SPORT1 zum Interview geladen. Er blickt auf seine bewegte Karriere, seine Rolle in einem legendären Aufreger – und spricht mit spürbarer Leidenschaft über seinen FC und dessen aktuelle Protagonisten.

„Mach et, Otze“: Die berühmte Szene

Rutemöller: Das gehört zu meiner Vita, und das ist auch okay so. Damals habe ich mich sehr geärgert und war sauer auf mich selbst. Mit Frank Ordenewitz („Otze“) habe ich bis heute ein gutes Verhältnis. Er hat mir nie übel genommen, dass er fürs Pokalfinale gesperrt wurde. Heute kann ich darüber schmunzeln. Wir haben nur eine Regel-Lücke genutzt, die es inzwischen nicht mehr gibt - trotzdem habe ich es damals verbockt.

Rutemöller: Im Pokal-Halbfinale gegen Duisburg stand es 0:0, es gab ein Wiederholungsspiel. Zwei unserer Spieler, Alfons Higl und „Otze“, hatten Gelb. Eine weitere Gelbe Karte hätte sie fürs Finale gesperrt – eine Gelb-Rote dagegen nur für das nächste Bundesligaspiel. Ich riet Ordenewitz also, sich Gelb-Rot abzuholen: „Mach et, Otze!“ Nach dem Spiel gab ich das in der Emotion offen zu - eine halbe Stunde später hätte ich es wohl geleugnet. Unser Geschäftsführer rannte zu „Otze“ und sagte, er solle nichts sagen. Wäre er besser zu mir gekommen (lacht). Am Ende wurde Ordenewitz doch fürs Finale gesperrt – und wir waren die Gelackmeierten.