Das war bemerkenswert souverän von Thomas Müller

Thomas Müller moderiert den für das Vereinswohl bedrohlichen Konflikt um seine Zukunft souverän ab. Sein Abschiedsbrief ist ein echter Müller - der unterstreicht, warum ihn Bayern auch in Zukunft noch gut gebrauchen können wird.

Müller übt Kritik - und ist trotzdem versöhnlich

Der Weltmeister von 2014 macht keinen Hehl daraus, dass das Ende seiner 25 Jahre langen Zeit als Bayern-Spieler nicht in seinem Sinne gelaufen ist. Es wäre auch kaum glaubwürdig, das Gegenteil zu behaupten.

Wie Sportvorstand Max Eberl noch vor wenigen Wochen den Eindruck erweckt hat, dass Müller selbst über seine Zukunft entscheiden kann. Wie Klub-Patron Uli Hoeneß das beiläufig einkassiert hat – ausgerechnet bei der Premiere einer Doku über Müller. Wie zuletzt das sich anbahnende Ende Müllers in den Medien lanciert wurde, bevor ein spruchreifes Einvernehmen zwischen Klub und Spielern da war: All das ist maximal unglücklich gelaufen und Müller lässt es sich durchaus anmerken.

Bayerns Rekordspieler macht deutlich, dass es „nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach“, über eine mögliche Verlängerung seines auslaufenden Vertrags nicht mal zu verhandeln und dass ihm auch „das Hin und Her in der Öffentlichkeit während der vergangenen Wochen und Monate“ nicht gefallen hat.

Von besonderer Schönheit ist dabei, wie Müller dabei noch einen selbstironischen Vergleich mit seiner einzigartigen Spielweise unterbringt. Das sei „auch nicht immer von Perfektion geprägt“ gewesen, aber: „Nach einem Fehlpass gilt es, den Ball mit mannschaftlicher Geschlossenheit zurückzuerobern“, das sei in „vertrauensvollen Gesprächen“ zuletzt noch gelungen - bei denen auch abgeklärt wurde, dass Müller doch noch bei der Klub-WM mitmischt .

Der Raumdeuter hat wieder zugeschlagen

Was mit einem anderen Charakter als Müller zu einer hässlichen Schlammschlacht und folgenschweren Ablenkung von den sportlichen Zielen hätte werden können, ist nun entschärft und in Wohlgefallen aufgelöst, der Fokus liegt wieder auf dem sportlich Wesentlichen.

Müller hat das an diesem Samstagmorgen sehr fein unterstrichen, warum die Bayern ihn auch in Zukunft gut gebrauchen können werden, in welcher Rolle auch immer.