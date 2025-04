Müller-Aus beim FC Bayern: Max Eberl erklärt Entscheidung im Doppelpass

Der Sportvorstand des FC Bayern wird nach der viel beachteten Abschiedsankündigung des Superstars in der beliebten Talkrunde am Sonntagvormittag um 11 Uhr Rede und Antwort stehen.

Müller hatte am Samstag seinen Abschied vom deutschen Rekordmeister zum Saisonende bekannt gegeben. In einem Statement bestätigte der Routinier dabei auch, was zuvor bereits in den Medien zu lesen war: Der FCB hatte seinem langjährigen Aushängeschild keinen neuen Vertrag mehr angeboten.