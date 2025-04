Drohendes Müller-Aus schockt Bayern-Fans

Wie fühlt sich das sich anbahnende Ende der Ära Müller für die Anhänger wirklich an? SPORT1 hat bei fünf Fanclubs nachgefragt. Zwischen Dankbarkeit, Enttäuschung und Unverständnis wird deutlich: Ein Abschied von Müller wäre für viele mehr als nur eine Personalentscheidung – er wäre ein tiefer Einschnitt in die Identität des Vereins.

Müller-Aus? „Ich könnte im Strahl kotzen“

Manuel Hillwig (Fanclub Stern des Südens Lippe): „Thomas Müller Fußballgott!!! Thomas kommt für die letzten fünf Minuten rein und spielt, ist aber als Erster bei den Fans und sorgt in der Kurve immer für krasse Stimmung. Ich könnte im Strahl kotzen – ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass mein Verein so einen verdienten Spieler einfach gehen lässt."

„Die Bosse spielen offenbar nur Schafkopf, anstatt sich um unseren Klub zu kümmern. Ich glaube, dann drehen einige Fans komplett durch. Was hat die Bayern-Bosse da nur geritten? Warum gibt man ihm nicht noch ein Jahr? Ich bin geschockt. Das kann doch nicht sein! Allein für die Stimmung im Team und bei den Fans ist Thomas so wichtig. Niemand verkörpert unseren Verein so wie er. Ich zweifle gerade an allem, was mein tiefrotes Bayern-Herz schlagen lässt.“