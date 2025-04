Einzelkritik BVB: Was ist nur mit Julian Brandt los?

Manfred Sedlbauer 12.04.2025 • 20:56 Uhr Der BVB erkämpft sich im Topspiel bei den Bayern einen Punkt. Mal wieder ist Gregor Kobel der beste Dortmunder, während Julian Brandt weiter Rätsel aufwirft. Die SPORT1-Einzelkritik.

Während der BVB in der ersten Hälfte kaum für Gefahr sorgen konnte, zeigte sich die Offensive von Niko Kovac im zweiten Durchgang stark verbessert. Die Schwarz-Gelben überzeugten im Kollektiv, bis auf Julian Brandt, der weiter nicht in die Spur findet. Die SPORT1-Einzelkritik.

Kobel bester Dortmunder

GREGOR KOBEL: Wie schon in Barcelona der beste Dortmunder. Entschärfte im ersten und zweiten Durchgang jeweils eine hochkarätige Bayern-Chance. Erst türmte er sich gegen Olise auf (40.), später spektakulär bei einer bayerischen Doppelchance (77.). Auch sonst immer auf dem Posten. Bei Antons missglückter Grätsche hatte er großes Glück, dass der Ball von der Unterkante des Querbalkens nur auf die Linie sprang. Bei beiden Gegentoren machtlos. SPORT1-Note: 1,5

NIKLAS SÜLE (bis 81.): Lieferte zunächst einen sehr überzeugenden Auftritt ab. Agierte extrem ballsicher, schmiss sich mehrmals in Bälle. Mit seinen perfekt getimten Grätschen gegen Sané (15.) und Müller (59.) riss er seine Mannschaft und auch die mitgereisten Anhänger mit. Nach dem Seitenwechsel ging ihm bei seiner Rückkehr in die Startelf wohl etwas die Puste aus. Beim Ausgleich hätte er näher an Vorlagengeber Müller stehen können, bei der 2:1-Führung der Bayern ließ er sich zu einfach auswackeln. SPORT1-Note: 3

EMRE CAN: Kane spürte fast immer seinen Atem. Can folgte dem Bayern-Stürmer überall hin. Dirigierte und kommandierte über die gesamte Spielzeit lautstark seine Nebenleute. Ein weiterer solider Auftritt des Kapitäns, der aus dem Abwehrzentrum nicht mehr wegzudenken ist. Ließ sich auch von dem schmerzhaften Zusammenprall mit Kobel nicht beirren (40.). Beim zweiten Gegentreffer konnte er Gnabry nur zugucken. SPORT1-Note: 2,5

Premierentreffer für Anton

WALDEMAR ANTON: Rettete seinem Team einen Punkt und erzielte sein erstes Bundesliga-Tor für den BVB per Abstauber (75.). Sein Fast-Eigentor hätte es wohl in jeden Jahresrückblick geschafft. Doch die Latte rettete (56.). Konnte beim Ausgleich Gnabry nicht am Querpass hindern (65.). Sonst defensiv fehlerfrei. Spielte viele lange Bälle – nicht alle kamen auch an. SPORT1-Note: 2

DANIEL SVENSSON: Hatte mit Olise eine harte Aufgabe vor der Brust. Gab alles, um den Offensivkünstler in Schach zu halten. Zur Not half er sich auch mit unerlaubten Mitteln weiter. Konnte deshalb auch nicht so viel nach vorne mitarbeiten, wie er das normalerweise gerne tut. Schlug die Ecke vor dem Dortmunder Ausgleich. SPORT1-Note: 3

JULIAN RYERSON: Als die Münchner gedanklich noch in der Kabine waren, bereitete er die Dortmunder Führung durch Maximilian Beier mit einer butterweichen Flanke vor (48.) In der ersten Hälfte hatte er mit Stanisic und Sané mehrmals Probleme. Steigerte sich im zweiten Durchgang. Auch, weil er besser unterstützt wurde. SPORT1-Note: 2,5

SALIH ÖZCAN (bis 71.): Wusste mit Zweikampfstärke und Einsatzbereitschaft zu gefallen. Auch wenn er technisch vielleicht nicht immer ganz sattelfest war, gab er dem Dortmunder Spiel Stabilität. Ackerte viel und wurde nach den beiden Gegentreffern ausgewechselt. SPORT1-Note: 3,5

PASCAL GROSS: Hatte den Siegtreffer auf den Schlappen, lupfte aber freistehend vor Urbig auf das Tornetz. Wurde gegen Barca vermisst. Gab im Dortmunder Spiel den Takt vor. Auch wenn er nicht oft auffällig agierte. SPORT1-Note: 3

Was ist nur mit Julian Brandt los?

JULIAN BRANDT (bis 70.): Was ist nur los mit ihm? Ist weiterhin komplett von der Rolle. Fehlpässe, leichtfertige Ballverluste: Ihm ging – wieder einmal – alles zu schnell. Bester Beweis: Beim 1:2-Gegentreffer trabte er nur hinterher. Eine unbefriedigende Vorstellung. Daran ändert auch die Beteiligung an der 1:0-Führung nichts. SPORT1-Note: 5

SERHOU GUIRASSY: Im ersten Durchgang völlig unsichtbar. Konnte dem Spiel überhaupt keine Impulse geben, nach dem Seitenwechsel deutlich aktiver. Dennoch war für ihn lange Zeit gegen Dier nichts zu holen. Beim Ausgleich von Anton (75.) behauptete er sich aber stark gegen den Bayern-Innenverteidiger und brachte den Ball richtig gefährlich in Richtung Tor – Anton netzte im Nachschuss ein. SPORT1-Note: 3

MAXIMILIAN BEIER (bis 81.): Seine Rückkehr in die Startelf zahlte sich aus. Bei der 1:0-Führung stahl er sich aus dem Rücken des wie erstarrten Kim und köpfte aus kürzester Distanz ein. Offensiv agierte er häufig clever, so auch als er vor der Halbzeit zwei Freistöße herausholte. Auch in der Defensivarbeit deutlich engagierter als zuletzt Adeyemi und Gittens. Auf ihn dürfte Kovac erstmal nicht mehr verzichten. SPORT1-Note: 2

Ab 71.: CARNEY CHUKWUEMEKA: Fügte sich nahtlos ein und gab dem BVB-Spiel direkt Impulse. Prüfte Urbig gefährlich (86.). SPORT1-Note: 2,5

Ab 71.: FELIX NMECHA: Wenn er richtig fit wird, ist er eine Bereicherung. Allein durch seine Präsenz und Dynamik eine Bereicherung. Warf sich in den letzten Minuten gegen einen drohenden Gegentreffer. SPORT1-Note: 3

Ab 81. KARIM ADEYEMI: SPORT1-Note: Ohne Bewertung.