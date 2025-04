Europa-Qualifikation: Klaut der Pokalsieger "Platz Sieben"?

Das Rennen um das europäische Geschäft gestaltet sich in diesem Jahr besonders eng, der Sturmlauf von Arminia Bielefeld bis ins Pokalfinale kann für einen der Fußball-Bundesligisten nun erhebliche Konsequenzen haben. Denn im Normalfall ist der Siebtplatzierte der Tabelle für die Qualifikation an der Conference League berechtigt - vorausgesetzt, der Sieger des DFB-Pokals befindet sich unter den besten Sechs der Liga.

Am 24. Mai trifft Bielefeld im Pokalfinale in Berlin nun auf den VfB Stuttgart. Sollte das Team von Mitch Kniat den Pokal als erster Drittligist tatsächlich gewinnen, steht der Mannschaft ein Startplatz in der Europa League zu. Gegner Stuttgart spielt indes eine Saison unter den eigenen Erwartungen - der Vizemeister liegt in der Liga lediglich auf dem elften Tabellenrang (37 Punkte), der Pokalsieg scheint für die Schwaben der direkteste Weg nach Europa zu sein.