Frankfurt scheidet dramatisch aus - Santos patzt folgenschwer

Eintracht Frankfurt ist aus der Europa League auf dramatische Art und Weise ausgeschieden. Die Mannschaft von Dino Toppmöller musste sich Tottenham Hotspur im eigenen Stadion mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen.

Frankfurt geriet per Strafstoß in Rückstand: Kaua Santos stürmte aus seinem Kasten und räumte James Maddison ab, beide Spieler blieben nach dem heftigen Zusammenprall liegen und mussten behandelt werden - Maddison musste wenig später ausgewechselt werden (45.+1).

Europa League: Santos-Patzer eiskalt bestraft

Schiedsrichter Davide Massa entschied schließlich nach VAR-Eingriff auf Elfmeter. „Wenn er rausgeht, dann muss er den Ball auch haben“, kreidete Experte Lothar Matthäus dem brasilianischen Keeper bei RTL an: „Diese Aktion war überflüssig. Er hat riesig gehalten in Tottenham, macht aber in dieser Situation einiges falsch. Er war einfach zu spät“, wurde Matthäus deutlich. Dominic Solanke behielt vom Punkt die Nerven (43.).