FC Bayern: An einer Aussage muss sich Eberl messen lassen - Kommentar

Insgesamt hat der FC Bayern in der Causa Thomas Müller in den vergangenen Wochen kein gutes Bild abgegeben. Mit der Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung hat der Klub endgültig viel Fan-Wut auf sich gezogen.

In den Fokus der Kritik geriet dabei Max Eberl - auch wegen seiner forschen, noch anders klingenden Aussage aus dem Januar. Dass sein damaliger offen geäußerter Optimismus über die Zukunft der Bayern-Legende „nicht so schlau“ war, merkte Eberl am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass an.