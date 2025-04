FC Bayern: Der Transfer-Plan für Wirtz wird konkreter

Die Klub-Bosse des FC Bayern reden mittlerweile weniger über Florian Wirtz, doch im Hintergrund basteln sie am Mega-Deal. Auch der Abschied von Thomas Müller spielt dabei eine Rolle.

Die Klub-Bosse des FC Bayern reden mittlerweile weniger über Florian Wirtz, doch im Hintergrund basteln sie am Mega-Deal. Auch der Abschied von Thomas Müller spielt dabei eine Rolle.

„Weil ich nicht möchte“, war die kühle Antwort von Jan-Christian Dreesen, als er am Dienstagabend gefragt wurde, warum er sich nicht zu Bayerns Bemühungen um Florian Wirtz äußern wolle . Seine Aussage garnierte der CEO des Rekordmeisters mit einem Lächeln. Ein Dementi? Fehlanzeige!

Auch wenn sich der Vorstandsboss nicht in die Karten schauen will, ist klar: An der Säbener Straße sehnt man sich nach Wirtz. Die Verpflichtung des Noch-Leverkuseners ist das wichtigste – und vielleicht letzte – große Projekt von Klub-Patron Uli Hoeneß.