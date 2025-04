FC Bayern: Kane bricht Haaland-Rekord

Superstar Harry Kane führt den FC Bayern in Heidenheim auf die Siegerstraße. Es ist sein 60. Bundesliga-Tor im 60. Spiel - damit überholt er Erling Haaland.

Superstar Harry Kane führt den FC Bayern in Heidenheim auf die Siegerstraße. Es ist sein 60. Bundesliga-Tor im 60. Spiel - damit überholt er Erling Haaland.

Superstar Harry Kane hat den nächsten Bundesliga-Rekord aufgestellt. Der englische Nationalspieler erzielte beim 4:0-Erfolg des FC Bayern beim 1. FC Heidenheim seinen insgesamt 60. Liga-Treffer im 60. Spiel und zog damit an Ex-BVB-Star Erling Haaland vorbei, der die bisherige Bestmarke gehalten hatte (60 erreichte Tore nach 65 Bundesliga-Partien).

„Er schießt die Tore, er ist im Spiel dabei. Es ist ja nicht so, dass er nur auf seine Chancen wartet. Er versteht sich sehr gut mit Michael Olise und Serge Gnabry. Harry tut alles und wir als Klub tun alles“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem Spiel.

Kane niedergeschlagen

Beim Champions-League-Ausscheiden in Mailand am vergangenen Mittwoch (2:2) hatte Kane den deutschen Rekordmeister ebenfalls in Führung gebracht - zum Weiterkommen reichte es dennoch nicht. Nach dem Spiel wirkte der 31-Jähruge niedergeschlagen und deprimiert.