FC Bayern: Sogar diese Müller-Option ist denkbar

Auf Thomas Müller warten in den kommenden Tagen und Wochen viele besondere Momente. Sein Abschied vom FC Bayern ist beschlossene Sache – und was das bedeutet, wird jetzt auch der lebenden Legende klar.

Auf Thomas Müller warten in den kommenden Tagen und Wochen viele besondere Momente. Sein Abschied vom FC Bayern ist beschlossene Sache – und was das bedeutet, wird jetzt auch der lebenden Legende klar.

„Servus! Das vorletzte Mal …“ Mit diesen Worten begrüßte Thomas Müller am Samstagabend um 18:26 Uhr all jene Reporterinnen und Reporter, die im Bauch der Allianz Arena auf ihn gewartet hatten.

Doch es wurde deutlich: Auch Müller fängt langsam an, die Tage und Stunden rückwärts zu zählen. Er wird nur noch ein einziges Mal den Münchner Rasen als Spieler des FC Bayern betreten: im letzten Heimspiel der Saison gegen Gladbach in zwei Wochen.

Wie läuft der Müller-Abschied?

„Ich weiß, was mit mir passieren wird: Dass ich es schön finden und die Atmosphäre genießen werde. Wenn ich emotionaler werde, wäre das nicht schlimm“, sagte Müller im Hinblick auf diese Partie auf SPORT1 -Nachfrage.

Und weiter: „Das ist schon ein bisschen komisch, wenn du vorher immer so selbstverständlich ein und aus gehst. Das wird mit Sicherheit ein besonderes Spiel.“ Er brauche ja dann irgendwann ein Ticket, wenn er in die Arena wolle, hatte Müller bereits in anderen Interviews gescherzt.