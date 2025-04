Min-jae Kim sieht seine Zukunft ungeachtet der jüngsten Spekulationen über einen möglichen Abgang beim FC Bayern. „Für mich gibt es keinen Grund zu gehen. Ich hoffe, dass ich bleiben kann. Aber wir werden sehen“, betonte der Südkoreaner in der Sport Bild und äußerte seinen großen Wunsch: „Ich will in der nächsten Saison einfach fit sein.“