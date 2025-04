"Gedanken ausschalten": Hollerbach und Union atmen auf

Benedict Hollerbach atmete tief durch - und plötzlich lief es. "Ich habe in der Halbzeit nochmal mit unserer Psychologin gequatscht", sagte der Matchwinner von Union Berlin nach seinem Siegtor zum 1:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg: "Sie hat mir eine Atemübung mitgegeben. Ich sollte mich einfach auf die Atmung konzentrieren, um die Gedanken auszuschalten. Und das hat dann auch ganz gut geklappt."

Und wie: Nach einigen vergebenen Chancen im ersten Durchgang stocherte der 23-Jährige den Ball in der 63. Minute an VfL-Torwart Kamil Grabara vorbei ins Netz - und machte den Unterschied. "Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die, die das Tor gemacht hat", sagte Union-Trainer Steffen Baumgart. Nach nunmehr vier Spielen ohne Niederlage und bei einem Vorsprung von elf Punkten auf den Relegationsplatz in der Bundesliga-Tabelle sollte Union mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.