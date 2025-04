Insider verrät: So schätzen die Bayern ihre Chancen bei Wirtz ein

SPORT1 14.04.2025 • 17:18 Uhr Florian Wirtz steht weiter auf der Transferliste des FC Bayern München. Im Umfeld des Klubs ist man zuversichtlich, eine Chance im Rennen um den Youngster zu haben.

Bis 2027 steht Florian Wirtz noch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Kaum ein Spieler auf der Welt weckt jedoch bereits jetzt so sehr das Interesse von Top-Klubs wie der 21-Jährige. Auch in dieser Saison besticht Wirtz mit bisher 20 Torbeteiligungen in der Bundesliga.

Wenig überraschend hat auch der FC Bayern München Interesse an Wirtz - und darf sich laut SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger weiterhin Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Nationalspielers machen.

Wirtz? „Transfer zu Bayern ist absolut möglich“

„Aktuell rudern alle Bayern ein bisschen zurück. Unseren Informationen zufolge ist es aber so, dass sich die Bayern nicht ganz aus dem Rennen sehen“, erklärte Kumberger in der SPORT1-Sendung Spotlight und betonte: „Sie halten ihre Chancen für gut und obendrein gibt es bisher keine vorzeitige Absage von Wirtz. Auch wenn die Bayern jetzt ein bisschen die Temperatur herunterdrehen und das Spotlight dimmen: Ein Transfer zum FC Bayern München ist absolut möglich.“

Besonders die jüngsten Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß brachten kürzlich wieder Brisanz in das Thema Wirtz beim FC Bayern. „Es ist nicht so wie früher, dass wir 100, 150 Millionen Euro auf dem Festgeldkonto haben. Das heißt aber nicht, dass der FC Bayern nicht ein total gesunder Verein ist, der, wenn er wollte, selbstverständlich so einen Transfer machen könnte“, hatte Hoeneß in Bezug auf die Personalie Wirtz verlauten lassen.

„Man muss sich um die Bayern finanziell keine Sorgen machen und trotzdem will man natürlich ein seriöser kaufmännischer Verein bleiben“, ordnete Kumberger die Aussage ein und erklärte: „Man will keine Großinvestoren, sondern man möchte der FC Bayern bleiben und da gehört es aktuell dazu, dass man jeden Euro zweimal umdreht.“

Hoeneß-Traum findet wohl Gehör

Dennoch werde der von Hoeneß öffentlich geäußerte Traum Wirtz zu verpflichten weiterhin ernst genommen. „Dieses Projekt Florian Wirtz ist ein Projekt, das Uli Hoeneß schon vor einiger Zeit angegangen ist. Das Thema ist schon über ein Dreivierteljahr alt. Dann kamen die bekannten Aussagen hinterher. Es sei ein privater Wunsch von ihm, aber so ein privater Wunsch findet beim FC Bayern natürlich Gehör. Man versucht, Florian Wirtz an die Säbener Straße zu holen. Jetzt ist die Frage: Klappt es schon 2025 oder 2026?“, sagte Kumberger.