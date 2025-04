Wirtz-Transfer? Hoeneß enthüllt finanzielle Bayern-Sorgen

Die Entscheidung des FC Bayern, Thomas Müller mit keinem neuen Vertrag auszustatten, hatte auch finanzielle Gründe. Das verriet Klub-Patron Uli Hoeneß in einem Interview mit der Welt am Sonntag .

„Von unserem Festgeldkonto ist nicht mehr viel da“

Erst am Sonntag hatte Sportvorstand Max Eberl im Stahlwerk Doppelpass auf SPORT1 erklärt, dass eine Trennung von Thomas Müller „keine finanziellen Gründe“ habe. Hoeneß schlug nun in eine andere Kerbe - was auch Auswirkungen auf eine mögliche Verpflichtung von Florian Wirtz haben dürfte.