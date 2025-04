Kane-Klartext über Kollegen: "Einer der besten, mit denen ich zusammengespielt habe“

SPORT1 04.04.2025 • 13:42 Uhr Harry Kane schwärmt von Jamal Musiala und geht dabei nicht nur auf dessen sportliche Fähigkeiten ein. Zudem erklärt er, warum Kritik häufig an ihm vorbeigeht - und warum er sein Deutsch nicht mit Thomas Müller üben würde.

Harry Kane gerät bei seinem Mitspieler Jamal Musiala regelrecht ins Schwärmen. „Auf dem Spielfeld ist er einer der besten Spieler, mit denen ich je zusammengespielt habe“, betonte der Bayern-Stürmer bei ESPN.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch auch abseits seiner sportlichen Fähigkeiten begeistert Musiala den Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit seinem Charakter und Fleiß.

„Er ist in erster Linie ein toller Kerl. Natürlich ist er noch sehr jung. Aber er ist bereit, zu lernen und hart zu arbeiten“, beschrieb Kane den Ehrgeiz des 22-Jährigen. „Und er hat einfach eine gute Seite an sich, eine lustige Seite an sich, die, jeder liebt.“

Kane achtet nicht auf Kritik von außen

In dieser Saison steuerte Musiala in 39 Einsätzen 17 Treffer bei. Kane kommt sogar auf starke 33 Tore (13 Elfmeter), bekam aber in der Vergangenheit dennoch hin und wieder Kritik ab. Für diese hat er allerdings wenig übrig.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es gibt eine Menge Leute da draußen, die über Fußball reden und Fußball kommentieren, die nicht wirklich viel von Fußball verstehen“, stellte der 31-Jährige klar. Nur an seiner Tor-Ausbeute gemessen zu werden, hält Kane deswegen für falsch.

„Ich weiß, dass es Spiele gegeben hat, in denen ich ein Tor geschossen und nicht gut gespielt habe und in denen ich so hoch gelobt wurde, und es gab Spiele, in denen ich kein Tor geschossen habe und einer der besten Spieler auf dem Platz war“, betonte Kane.

Der Traum vom Finale in München

Auch sein bislang leerer Titel-Schrank sorgt für Kritik, das soll sich dieses Jahr aber mit dem Gewinn der Bundesliga ändern - und auch auf den Henkelpott hat es Kane abgesehen.

„Der Gewinn der Champions League ist schon fast mein ganzes Leben lang ein Traum. Und wir haben dieses Jahr die Möglichkeit, das zu tun”, zeigte sich Kane vor dem Viertelfinale gegen Inter optimistisch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders motiviert wird er von der Chance, dass das Finale vor eigenen Fans in der Allianz Arena ausgetragen werden würde: „Aber es zu Hause vor unseren Fans in der Allianz Arena zu tun, würde das Ganze noch spezieller machen, denke ich. Und ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, so etwas zu tun, dann ist man aufgeregt.“

Kane scherzt über Müller und sein Deutsch

Mit Hinblick auf seine noch ausbaufähigen Deutsch-Kenntnisse scherzte Kane über Thomas Müller. Sich mit dem Ur-Bayer auf Deutsch zu unterhalten, käme noch nicht infrage.