Müller? "Bei Bayern hängt der Haussegen schief"

„Ich bin der Meinung von Uli Hoeneß“

Das sei „ein ganz normaler Vorgang. Das ist gar nichts gegen Thomas Müller, aber der FC Bayern hat große Ziele, der FC Bayern will diese besten Spieler haben. Und Thomas Müller kann mit diesen wenigen Minuten Einsatz nicht zufrieden sein - nach dem, was er für den FC Bayern Großes geleistet hat. Und nicht nur für den FC Bayern, sondern für den deutschen Fußball.“

Matthäus‘ abschließendes Urteil: „Ich bin der Meinung von Uli Hoeneß. Thomas hat ganz sicher noch andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was er denkt. Will er weiterspielen? Will er aufhören? Will er ins Ausland? Will er neue Erfahrungen sammeln? Dazu würde ich ihm raten, denn fit ist er noch. Die USA sind für ihn ein Weg, wo er neue Erfahrungen sammeln kann, wo er auch mal ein bisschen abschalten kann.“