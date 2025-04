Bayern-Star Musiala meldet sich nach Diagnose

SID 05.04.2025 • 15:37 Uhr Nach der bitteren Diagnose meldet sich nun Jamal Musiala zu Wort. Der Bayern-Star bedankt sich bei den Fans.

Jamal Musiala vom deutschen Rekordmeister FC Bayern will nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel so schnell wie möglich auf den Rasen zurückkehren.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ab jetzt geht es nur noch darum, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Wir haben diese Saison noch große Ziele, und ich werde alles tun, um sie gemeinsam mit unseren Fans zu erreichen“, schrieb der Nationalspieler bei X.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der Offensivspieler hatte sich am Freitag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (3:1) verletzt.

Es wird mit einer Pause von sechs bis acht Wochen gerechnet, damit dürfte er in der Bundesliga in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen, mit einem Einsatz in einem möglichen Champions-League-Finale in München wird aber wohl geliebäugelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Musiala bedankt sich: „Bedeutet mir viel“

„Vielen Dank für all die Nachrichten nach gestern Abend. Das bedeutet mir wirklich viel. Danke für eure Unterstützung, los Jungs“, schrieb Musiala weiter.

In achteinhalb Wochen bestreitet die Nationalmannschaft das Final Four der Nations League mit dem Halbfinale in München gegen Portugal am 4. Juni.

Nach einem möglichen Finale am 8. Juni ebenfalls in der Allianz Arena stünde die Klub-WM ab 13. Juni in den USA auf dem Programm.

-----