Nach Dauer-Kritik: Jetzt spricht Bayern-Star Kim!

Der südkoreanische Nationalspieler bestätigte, dass ihm die anhaltenden körperlichen Probleme zu schaffen machen würden - was er aber nicht als Ausrede verstanden wissen will.

Kim: Fehler werden auch durch Schmerzen verursacht

Kim kämpft seit geraumer Zeit mit Problemen an der Achillessehne. Da diverse Spieler in der Bayern-Verteidigung ausfallen, muss er trotzdem fasst immer ran - nicht nur in München, sondern auch in der Nationalmannschaft am anderen Ende der Welt.