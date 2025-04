Nagelsmann beschimpfte ihn! Er pfeift Bayern vs. BVB

Eine dieser Niederlagen mag den Bayern dabei besonders in Erinnerung geblieben sein. Grund: Als die Münchner am 18. Februar 2023 bei Borussia Mönchengladbach verloren (2:3), brannten beim damaligen Trainer Julian Nagelsmann die Sicherungen durch.

Bayern-Trainer Nagelsmann brüllt durch die Katakomben

„Will der mich verarschen?“, schrie der heutige Bundestrainer damals in den Katakomben, während er in Richtung Schiedsrichter-Kabine stürmte. Kurz darauf kehrte Nagelsmann zurück, brüllte - deutlich hörbar für alle anwesenden Journalisten: „Dieses weichgespülte Pack!“

Doch was hatte Nagelsmann so auf die Palme gebracht? Vor allem die Rote Karte gegen Dayot Upamecano in der Frühphase des Spiels (8.). Welz hatte den Zweikampf mit Alassane Pléa als Notbremse gewertet. Da sich Nagelsmann bereits während des Spiels aufregte, zeigte Welz ihm die Gelbe Karte.

„Natürlich habe ich mich in der Mixed Zone aufgeregt, aber nicht jedes Wort bitte auf die Goldwaage legen. Es gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Es ist nicht alles richtig, was ich da sage oder von mir gebe. Von dem her jetzt nicht 18 Nachfragen und nicht auf jedes Titelblatt bitte“, sagte Nagelsmann auf der folgenden Pressekonferenz.