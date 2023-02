Nagelsmann entschuldigt sich nach Ausraster bei Schiedsrichter Welz - Auch Salihamidzic reagiert

Nach der 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach war der Trainer des FC Bayern in den Katakomben ausgerastet und unter anderem in die Kabine von Schiedsrichter Tobias Welz gestürmt.

Salihamidzic verteidigt Nagelsmann

Bei der Pressekonferenz erklärte Nagelsmann die Szene: „Natürlich habe ich mich in der Mixed Zone aufgeregt, aber nicht jedes Wort bitte auf die Goldwaage legen. Es gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Es ist nicht alles richtig, was ich da sage oder von mir gebe. Von dem her jetzt nicht 18 Nachfragen und nicht auf jedes Titelblatt bitte.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)