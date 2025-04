Sandro Wagner: Die heißeste Spur führt nach Leverkusen

Es ist das Tuschel-Thema der Bundesliga: Wohin geht Sandro Wagner? Wer holt den Co-Trainer der Nationalmannschaft, dem nahezu alle Experten eine große Karriere an der Seitenlinie voraussagen, als Chefcoach zu seinem Klub?

Durchaus interessant und wirklich selten in solchen Fällen: Es sickert nichts durch. Keiner hört etwas, niemand weiß von Gesprächen, die geführt werden. Das könnte einerseits heißen, dass der See rund um Wagner aktuell tatsächlich noch still ruht - oder eben andererseits, dass die Gespräche äußerst diskret, vertrauens- und rücksichtsvoll geführt werden.