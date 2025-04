Bayern? „Können auch mal den Löwen kratzen“

Der überraschende 3:2-Heimerfolg gegen den FC Bayern in der Vorsaison soll dem 1. FC Heidenheim nun erneut als Sieg-Vorlage dienen. „Es soll eins zeigen: Es ist möglich. (...) Es wird anders werden, aber es ist möglich, wenn wir bereit sind, wirklich alles dafür zu tun. Mutig spielen, aber auch die letzte Konsequenz, die größte Leidenschaft, die es gibt, die Emotionen von außen in dieses Spiel reinzuwerfen“, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor dem Duell gegen den Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Sky-Interview. Er sei überzeugt, fügte er an, „dass wir eine solche Leistung bringen können, um hier jeden Gegner vor Probleme zu stellen“.