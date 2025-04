So läuft es für Bayerns Leihspieler

Justin Schroll 21.04.2025 • 23:27 Uhr 26 Bayern-Akteure sind aktuell an andere Vereine in Europa verliehen – zumeist nur mit mäßigem Erfolg. SPORT1 macht den Leihspieler-Check.

Insgesamt 26 Spieler umfasst aktuell die „Loan Army“ des FC Bayern, der darauf hofft, dass seine Talente aus der Profi-, Amateur- und U19-Mannschaft, die in ganz Europa verstreut sind, Spielpraxis sammeln, um sich in Zukunft für höhere Weihen beim deutschen Rekordmeister zu empfehlen.

SPORT1 macht den großen Leihspieler-Check und nimmt die Akteure unter die Lupe, die bereits Profi-Luft bei den Bayern schnuppern durften.

Fakt ist: Viele Akteure spielen auch bei ihren Leihvereinen keine große Rolle und fliegen unter dem Radar – eine langfristige Rückkehr zu den Bayern dürfte für die meisten somit nur ein Traum bleiben.

Bayern-Profis in Spanien

Abgesehen von Alexander Nübel, der noch bis 2026 als Stammkeeper beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht und bereits 28 Jahre alt ist, befinden sich alle weiteren Leihspieler am Beginn ihrer Karriere – zwei der prominenteren Namen, Adam Aznou (18) und Bryan Zaragoza (23), trafen am Sonntag mit ihren spanischen Klubs im direkten Duell aufeinander.

Doch zu einem Wiedersehen auf dem Platz kam es nicht, da Zaragoza - nach einer Oberschenkelverletzung erstmals seit Mitte März wieder im Kader von CA Osasuna - über die volle Distanz auf der Bank saß, während Aznou bei Real Valladolids 2:3-Heimpleite nach 63 Minuten eingewechselt wurde.

Zaragoza-Tor gegen Barca

Für Zaragoza, seit vergangenem Sommer in Spanien, läuft es ansonsten bei Osasuna recht ordentlich. Abgesehen von zwei längeren Verletzungspausen – neben seiner Oberschenkelblessur hatte sich der Offensivakteur im Dezember einen Bruch am Mittelfuß zugezogen – ist er Stammspieler.

Seinen bislang einzigen Saisontreffer erzielte Zaragoza beim 4:2-Erfolg Ende September gegen den FC Barcelona.

Auch Aznou, seit Anfang Februar bei Valladolid, kommt beim abgeschlagenen Tabellenletzten regelmäßig zum Einsatz, einen nachhaltigen Eindruck konnte der Abwehrspieler aber noch nicht hinterlassen.

So schrieb die spanische AS in ihrer Einzelkritik nach dem Osasuna-Spiel, dass „seine Zeit in Valladolid auf dem Weg ist, zu einer bloßen Anekdote zu werden“.

Tel kommt langsam in Fahrt

Auch Mathys Tel (19) hatte sich im Wintertransferfenster aus München verabschiedet. Nachdem seine Karriere bei den Bayern ins Stocken geraten war, verlief auch sein Start bei Tottenham Hotspur recht holprig, ehe der Stürmer zuletzt aufsteigende Form zeigte und in den vergangenen beiden Premier-League-Partien jeweils ein Tor erzielte.

Zwei Leispieler mussten am Wochenende eine heftige Heimpleite gegen ihren Stammverein hinnehmen. Megatalent Paul Wanner (19) und Frans Krätzig (22) kassierten mit Abstiegskandidat 1. FC Heidenheim eine 0:4-Klatsche gegen die Bayern. Während Krätzig 88 Minuten zum Einsatz kam, wurde Wanner erst nach 70 Minuten eingewechselt.

Nach einem starken Saisonstart mit zwei Toren an den ersten beiden Spieltagen flachte die Leistungskurve von Offensivakteur Wanner, seit Sommer in Heidenheim, zwischenzeitlich ab. Allrounder Krätzig wiederum – seit Januar beim derzeitigen Tabellen-16., nachdem seine erfolglose Leihe zum VfB Stuttgart abgebrochen worden war – liefert zumeist solide Leistungen ab.

Zvonarek und Ibrahimovic abgetaucht

Verheißungsvoll verlief der Start für Lovro Zvonarek (19) beim österreichischen Meister Sturm Graz, wo er seit Juli geparkt wird. Das kroatische Mittelfeld-Talent kam bis November regelmäßig in der Liga sowie in der Champions League zum Einsatz, doch seitdem schafft es Zvonarek kaum mal in den Kader der Österreicher.

Noch schlechter ergeht es dem offensiven Mittelfeldspieler Arijon Ibrahimovic (19), im Januar mit großen Vorschusslorbeeren zu Lazio Rom gewechselt, der in Italien aber kein Bein auf den Boden bekommt und gerade ein einziges Mal in der Serie A eingewechselt wurde.

Wie Nübel ist auch Armindo Sieb (22) bis 2026 verliehen, doch nach einem guten Start beim 1. FSV Mainz 05 mit zwei Toren lief es zuletzt alles anderen als rund für den Stürmer, der allenfalls nur noch zu Kurzeinsätzen kommt. Die Mainzer verfügen auch über eine Kaufoption für Sieb, genauso wie Tottenham für Tel und Lazio für Ibrahimovic.

In Österreich tummeln sich zudem zwei Bayern-Leihspieler, die bei ihren Klubs zum Stammpersonal gehören. Tom Hülsmann (21) ist Stammtorhüter bei Zweitligist SKN St. Pölten, der schwedisch-peruanische Außenverteidiger Matteo Perez Vinlöf (19) macht seine Sache bei Austria Wien ausgesprochen gut.

Wann kehrt Wanner zu Bayern zurück?

Noch ohne Erfahrung bei den Bayern-Profis sind zwei Leihspieler, die in dieser Spielzeit jedoch einen recht guten Eindruck bei deutschen Zweitligisten hinterlassen.

Hervorzuheben ist vor allem Mittelfeldspieler Maurice Krattenmacher (19), den die Bayern im Sommer von der SpVgg Unterhaching verpflichtet hatten und gleich an den SSV Ulm 1846 weiterreichten. Auch der südkoreanische Mittelfeldspieler Hyun-Ju Lee (22) weiß bei Hannover 96 zu überzeugen.