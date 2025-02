Adam Aznou patzt entscheidend! Bittersüßes Debüt für Bayern-Leihgabe

Adam Aznou darf zum ersten Mal für seinen neuen Verein ran. Er sammelt wichtige Minuten, zahlt in einem entscheidenden Moment aber auch Lehrgeld.

Adam Aznou hat nach seinem Abschied vom FC Bayern ein bittersüßes Debüt im Trikot von Real Valladolid gefeiert. Der marokkanische Nationalspieler kam gleich im ersten Spiel zum Einsatz und sammelte nach seiner Einwechslung mehr Profi-Minuten als in seiner gesamten Bayern-Saison.

Für die erste Mannschaft der Münchner hatte der Linksverteidiger 16 Minuten auf dem Platz gestanden , bei seiner LaLiga-Premiere waren es gleich doppelt so viele. Aber: Beim 0:1 gegen Rayo Vallecano war er beim entscheidenden Gegentreffer nicht schuldlos.

Aznou im entscheidenden Moment zu aggressiv

In der 71. Minute lief der 18-Jährige seinen Gegenspieler Jorge de Frutos an der Seitenlinie deutlich zu aggressiv an.