Spannende Details! So plant DAZN die Bundesliga-Konferenz

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt ab der kommenden Saison die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag. Nun werden spannende Details öffentlich.

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt ab der kommenden Saison die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag. Nun werden spannende Details öffentlich.

Es war die Überraschung bei der Vergabe der TV-Rechte für die kommenden Jahre in der Bundesliga. Sky verliert nach 25 Jahren die Konferenzschaltung am Samstagnachmittag an DAZN.