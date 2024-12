Fix! Dieser Sender zeigt die Bundesliga-Konferenz

Das Ringen um die Medienrechte ist entschieden. Am Donnerstag präsentierte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse des monatelangen Pokers.

Die DFL hatte die Ergebnisse der Versteigerung der deutschsprachigen Medienrechte für die vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 zuvor den Klubverantwortlichen bei einer Versammlung in Frankfurt/Main präsentiert.

DAZN erhält Bundesliga-Konferenz

Wie schon bereits zuvor durchgesickert war, wird die Konferenz der Fußball-Bundesliga in den vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 am Samstagnachmittag bei DAZN zu sehen sein. Neben der Konferenz überträgt DAZN auch weiter die Spiele am Sonntag.