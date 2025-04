Strittige Szene! Darum fühlt sich Augsburg gegen Bayern betrogen

Doch was war überhaupt passiert? Harry Kane eilte aus der eigenen Hälfte, umringt von drei FCA-Spielern, in Richtung des Augsburger Tors. Zesiger riskierte alles und setzte, obwohl er schon vorbelastet war, zur Grätsche an. Der Verteidiger spitzelte tatsächlich zunächst den Ball leicht weg, rauschte dann aber mit voller Wucht von hinten in den Stürmer rein.