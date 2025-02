"Peinlich": Irre Jubel-Eskalation von Tullberg nach BVB-Sieg

BVB-Interimstrainer Mike Tullberg übergibt sein Team mit einem weiteren Sieg an Nachfolger Niko Kovac. Auf den Erfolg in Heidenheim folgen irre Szenen.

BVB-Interimstrainer Mike Tullberg übergibt sein Team mit einem weiteren Sieg an Nachfolger Niko Kovac. Auf den Erfolg in Heidenheim folgen irre Szenen.

Was für emotionale Szenen von Mike Tullberg ! Der BVB-Interimstrainer feierte mit seinem Team zum Abschluss seines Drei-Spiele-Intermezzo als Chef ein 2:1 beim 1. FC Heidenheim - und reagierte auf diesen Sieg mit einer regelrechten Show.

Nach Abpfiff schmiss der Däne seine Jacke weg, rannte vor den Fanblock der mitgereisten Dortmunder, brüllte seine Freude hinaus und schwang mehrmals die Jubelfaust in Richtung des Anhangs.

„Peinlich“: Irre Jubel-Eskalation von Tullberg

Zwischendurch schlug sich Tullberg, der am Sonntag von Nachfolger Niko Kovac abgelöst wird, immer wieder auf die Brust.

Erst nach geraumer Zeit hatte er sich etwas beruhigt, als er wenig später dann mit der Mannschaft vor den Fans stand, brach es aber noch einmal aus ihm heraus und Tullberg schrie und gestikulierte noch einmal jubelnd in Richtung der Fans.

Sky-Experte Dietmar Hamann beurteilte Tullbergs Jubel-Eskalation wie folgt: „Er hat immer wieder die richtigen Worte gefunden, immer wieder gesagt: Kovac kommt, es geht nicht um mich. Alles was er gesagt hat, hat er heute widerlegt. Ich fand es (die Jubelarie, Anm. d. Red.) peinlich. Wenn ich so etwas sehe - es gab ja die Diskussion, ob er Trainer bleiben soll - die hat er heute gegeben.“ Erik Meijer sprach von „übertrieben“: „Es hat auch seinen Charme, wenn du es etwas ruhiger angehst. Vielleicht war der Stress bei ihm aber auch sehr hoch, das kann auch der Grund sein, warum er so feiert.“