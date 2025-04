Überraschender Bericht: Denkt der FC Bayern über Mario Gomez nach?

Der FC Bayern wird mit dem nächsten überraschenden Namen in Verbindung gebracht. Nach Ralf Rangnick soll auch Mario Gomez auf der Liste stehen!

Nachdem jüngst der Name von Rangnick durch die Säbener Straße gegeistert war, wird nun mit Gomez eine völlig neue Personalie in den Raum geworfen. Wie Sky berichtet, wird in München ein Auge auf den Ex-Stürmer geworfen, der aktuell als Technischer Direktor im RB-Kosmos fungiert.