Wachablösung bei Eintracht Frankfurt? Trapp lässt aufhorchen

„Am Ende geht es immer um den Mannschaftserfolg. Ich bin jetzt schon eine Weile raus. Wir sind in einer Phase, die unheimlich wichtig ist. Wir sind auf dem Weg in die Champions League, wir können ins Halbfinale der Europa League einziehen“, erklärte Trapp, der seit Anfang März vom 22-jährigen Kaua Santos vertreten wird, in der Halbzeit des Bundesliga-Spiels gegen Heidenheim (3:0) bei DAZN.