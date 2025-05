Bayern verkündet Tah-Deal - mit interessantem Detail!

Laut der Mitteilung des FCB kommt der Nationalspieler „ablösefrei“ - was darauf hindeuten würde, dass sein Vertrag in München erst am 1. Juli beginnt. Tah wäre damit zumindest zu Beginn des Turniers nicht bei der Klub-WM spielberechtigt - da er in Leverkusen bis zum 30. Juni unter Vertrag steht. Das neue FIFA-Event findet vom 14. Juni bis zum 13. Juli statt.