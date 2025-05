Jetzt also doch! 13 Bayern-Stars fliegen nach Ibiza

Der Flug auf die Party-Insel war in der Vorwoche noch von Max Eberl verboten worden, jetzt gab es grünes Licht.

Müller, Kapitän Manuel Neuer, Superstar Harry Kane und zehn weitere Spieler flogen am Sonntagmittag im Privatjet auf das Balearen-Eiland. Zuerst hatte die Bild -Zeitung von der Reise berichtet, die Sportvorstand Max Eberl in der Vorwoche noch untersagt hatte.

Ein solcher Trip „gehört sich nicht“, hatte Eberl nach dem 3:3 der Bayern in Leipzig betont, „wenn wir schon Meister sind, gibt es andere Vereine, die kämpfen noch und ein Wettbewerb läuft. Du möchtest auch nicht, dass es in den nächsten Jahren andere Vereine machen. Dann machen es irgendwann am drittletzten Spieltag sechs Vereine. Dann ist der Wettbewerb nicht richtig.“