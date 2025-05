FC Bayern: So läuft der Müller-Abschied

SPORT1 10.05.2025 • 10:05 Uhr Am Samstagabend steht für Thomas Müller sein letztes Heimspiel für den FC Bayern in der Allianz Arena an. So läuft der Abschied der Legende.

Am Samstag gegen 20.20 Uhr wird es soweit sein: Thomas Müllers letztes Heimspiel für den FC Bayern ist dann vorbei. Anschließend wird der 35-Jährige zusammen mit seinen Teamkollegen die Meisterschale in Empfang nehmen – und womöglich lässt Kapitän Manuel Neuer bei der Übergabe der Trophäe seinem Stellvertreter den Vortritt.

Müller verspürt vor seinem Abschied vom FC Bayern und aus der Allianz Arena „keine Wehmut“. Im Rückblick auf seine 25 Jahre beim deutschen Rekordmeister empfinde er vor allem Freude, sagte der 35-Jährige auf der Internetseite des Vereins und betonte: „Ich wüsste nicht, worüber ich trauern soll.“

Besondere Ehre für Müller

Dennoch sei „die Gesamtkonstellation“ beim letzten Heimauftritt in der Bundesliga „sehr speziell“. Dass er zugleich zum 13. Mal die Meisterschale in Empfang nehmen dürfe, „weckt selbst in einem alten Hasen wie mir die Emotionen. So geht’s ja nicht nur mir.“

Doch schon vor dem Spiel gegen Gladbach (ab 18:30 im Liveticker) wird die Legende, die über 700 Spiele für den Rekordmeister absolviert hat, geehrt. „Ich weiß, was passieren wird: dass ich es schön finden und die Atmosphäre genießen werde“, sagte Müller.

Einsatzgarantie für Müller: „Ich bin ja nicht doof“

Ein Sonderflock, der Szenen von Müller aus seiner Zeit beim FCB zeigt, schmückt das neue Auswärtstrikot, indem die Bayern zunächst einlaufen werden.

Trainer Vincent Kompany gab Müller auf der Pressekonferenz eine Einsatzgarantie: „Ich bin ja nicht doof“, erklärte der Belgier am Freitag lachend auf die Frage, ob Müller auch spielen werde, „ich möchte die Party nicht zerstören.“

Im Spiel selbst darf Müller das Sondertrikot allerdings nicht tragen, die Statuten des DFB verbieten eine Veränderung des Flocks. Dennoch können sich die Fans im Shop des FC Bayern eine solche Variante kaufen.

Seinen Abschied möchte er am Samstag vom Fußballerischen trennen, „weil wir gehen ja in die Allianz Arena, um Sport zu machen und den Titel mit den Fans zu feiern. Das ist für mich die Priorität.“ Daneben will er sich die Zeit fürs Servus aus seinem Wohnzimmer nehmen. „Auch wenn dieser Abschied für mich gefühlt nicht für immer ist, weil ich ja noch auf der Welt bin.“

Bei den Fans verspürt Müller dagegen die berühmte „Fear of missing out“, kurz: FOMO. „Allein, was ich an Trikots unterschrieben habe in letzter Zeit... Ich habe das Gefühl, dass ich mehr denn je erkannt und angesprochen werde, wenn ich vor die Tür gehe. Alle wollen nochmal einen Hauch Thomas Müller kurz mitnehmen, bevor er dann verschwindet“, sagte er und begann zu lachen.

Konkrete Pläne bleiben geheim

Präsident Herbert Heiner wollte nicht preisgeben, wie der genaue Ablauf des Abschieds aussieht: „Dann ist es ja keine Überraschung mehr.“ Allerdings soll es sehr emotional werden, Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen stellte in Aussicht, dass „Thomas zu den Fans sprechen und die richtigen Worte finden möchte“.

Stadionsprecher Stephan Lehmann würde Müller jedenfalls bei dessen Abschiedsspiel auch sein Arbeitsgerät überlassen. „Wenn er das möchte, dann gebe ich ihm das Mikro gerne“, sagte Lehmann dem Nachrichtenportal t-online.

„Der Thomas kann alles machen“, ergänzte der 62-Jährige: „Dann heißt es: Radio Müller ist wieder auf Sendung – die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um sechseinhalb Stunden.“

„Der richtige Tag und der richtige Ort“

Das letzte Heimspiel sei Dreesen zufolge „der richtige Tag und der richtige Ort“ für den Abschied Müllers.

Emotionale Momente wird es mit Sicherheit auch geben, wenn Müller zum letzten Mal die Meisterschale übergeben bekommt. „Er ist der Mann, der sich am meisten freut, dass sie in München ist“, erklärte Dreesen.

Ein bekanntes Gefühl für Müller, der zum insgesamt 13. Mal deutscher Meister geworden ist und damit nun auch, gemeinsam mit Toni Kroos, der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten ist.

