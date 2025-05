Bayern-Abgang mit "fadem Beigeschmack" für Kane?

Nicht einmal eineinhalb Jahre später soll seine Zeit in München bereits in Kürze enden. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Dier vor einem Wechsel zur AS Monaco – und das, obwohl zuletzt vieles auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags hingedeutet hatte.

Hamann von Dier-Abgang überrascht

„Das überrascht mich sehr. Ich dachte, dass eine Vertragsverlängerung mit ihm Formsache ist. Die Bayern waren möglicherweise nicht dazu bereit, Dier solch eine Laufzeit über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr, was er nun in Monaco bekommt, zu geben“, schrieb er in seiner Kolumne für Sky.