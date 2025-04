Das steckt hinter Bayerns Wechsel-Überraschung

Man kann dem 31 Jahre alten Verteidiger nicht vorwerfen, dass das schöne, aber leere Worte waren: Der 49-malige englische Nationalspieler hat in den vergangenen eineinhalb Jahren einiges getan, um seinen Traum am Leben zu erhalten, hat sich bei Bayern sowohl unter Thomas Tuchel als auch unter Vincent Kompany zuletzt wieder in einer Weise festgebissen, die ihm einige nicht zugetraut hätten.

Dier nutzte seine Chance - zum zweiten Mal

Er ergriff in derselben Weise seine Chance wie im Jahr zuvor in der Rückrunde unter Thomas Tuchel, als er so oft spielte, dass sich sein Kurzzeitvertrag per Klausel verlängerte – und den damaligen Coach schwer beeindruckte: „Wir sind extrem zufrieden mit ihm, er hat die Erwartungen absolut übertroffen und aus seiner Situation das Maximale gemacht“, sagte der jetzige Nationalcoach Englands seinerzeit.