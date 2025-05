Bayern an Loyola dran? „Habe gehört, dass Leute von Bayern bei unserem Spiel waren“

Felipe Loyola wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun lässt der Präsident von Loyolas Verein aufhorchen.

Ist der FC Bayern am chilenischen Nationalspieler Felipe Loyola dran? Vergangene Woche tauchten Gerüchte über ein Interesse der Münchner auf. Nun hat sich der Klub-Präsident von Loyolas Verein Independiente in Argentinien gemeldet und aufhorchen lassen.

Bayern-Flirt? Loyola spielt aktuell in Argentinien

Der 24-jährige Loyola steht derzeit bei Independiente in Argentinien unter Vertrag, ist dort bis 2028 gebunden.

Laut TyCSports erwägt der FC Bayern, ein Angebot in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro für ihn abzugeben. In Deutschland schreibt der Kicker derweil, dass der Spieler in München kein Thema sei.