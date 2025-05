Bayern-Bosse schicken deutliche Botschaft an Sané

Auf Bayerns Meister-Feier am Münchner Marienplatz haben Sportvorstand Max Eberl und Präsident Herbert Hainer die harte Position des Klubs in den Vertragsverhandlungen mit Leroy Sané untermauert . Ein Verbleib des 29-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ist allerdings noch möglich.

„Wir würden es gerne machen, ich denke Leroy - so fühlt sich das an - würde auch gerne bleiben”, stellte Eberl auf SPORT1-Nachfrage klar. Wie realistisch ein Verbleib ist, könne er jedoch nicht einschätzen. Klar ist dennoch: „Die Tür ist nicht zu, von beiden Seiten. Jetzt schaut man, was noch möglich ist oder nicht.“