FC Bayern: Eberl bestätigt Sané-Entscheidung

SPORT1 hatte bereits am Freitag berichtet, dass Sanés Berater Pini Zahavi im Zweifel davon abraten will, das Angebot anzunehmen, um seinen Ruf als knallharter Verhandler nicht zu verlieren - genau das ist nun geschehen.

Eberl: „Es gibt kein böses Blut“

„Das Schöne an dieser Situation ist: Es gibt kein böses Blut. Man spürt bei Leroy – mein Empfinden, vielleicht täusche ich mich aber auch völlig –, dass er schon gerne bleiben möchte. Jetzt schauen wir mal, was die nächsten Tage passiert. Leroy ist ein Mann, ist Familienvater, der weiß schon, was er will. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie es da weitergeht."